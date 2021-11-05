哈萨克斯坦央行发行十二生肖系列猎豹年纪念币

哈通社/努尔苏丹/11月5日 – 哈萨克斯坦央行央行公布了十二生肖系列纪念币之«2022 猎豹年»纪念币。

据央行消息称，新版«猎豹年»纪念币面值为500坚戈，分为金币和银币两种款式。

纪念币正面为天体星图符号构成的各种不同星座的图案，并写有哈文ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 和英文REPUBLIC OF KAZAKHSTAN的字样；反面正中央为猎豹图腾，周边环绕有其他11个生肖的图案。

«猎豹年»纪念币金币为999金，每枚金币重量7.78克，直径 - 21.87 毫米，将发行1000枚；银币为925银，重31.1克，直径 - 38.61 毫米，将发行3000枚。

两款纪念币由国家铸币厂负责制造，将按照收藏品价格以及外包装出售发行，配有国家、俄语和英语国家 NBK 的数字质量证书，同时也允许以币面所表明的面值在所有银行进行流通交易。金币和银币以纪念品包装发行。

值得一提的是，使用12生肖纪年是阿尔泰语系突厥语民族的共同传统，有着极为古老的历史传承。哈萨克人的十二生肖分别是：鼠、牛、猎豹、兔、蜗牛、蛇、马、绵羊、猴、鸡、狗、野猪。

【编译：木合塔尔·木拉提】