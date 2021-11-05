新冠疫情：欧洲和中亚再次成为新疫情中心

哈通社/努尔苏丹/11月5日--据联合国新闻4日报道，世界卫生组织总干事谭德塞今天在日内瓦的记者会上发出了警告。

目前全球报告的死亡人数超过了500万人，而且世卫组织认为实际数字更高。每周有超过5万人丧生。

在过去的7天里，世卫组织所有区域有56个国家报告的新增死亡病例数量增加了10%以上。

谭德塞指出，一些国家缺乏重症监护病房床位，医疗物资供应不足，卫生工作者不堪重负，医院不得不推迟其他必要的医疗程序。

他说：«让我非常清楚地指明：这种情况不应该发生。我们拥有防止新冠病毒传播和拯救生命的所有工具，我们继续呼吁所有国家使用这些工具。»

更多疫苗

本周三，世卫组织又增加了另一个新工具，即印度生产的«科瓦克辛»疫苗被列入紧急使用清单，这是获得世卫组织验证的第8种疫苗。

谭德塞一再指出疫苗分配的不平等，称大多数低收入国家都依赖联合国支持的新冠疫苗获取机制。他指出，该机制拥有所需的资金和合同，但«制造商没有发挥其作用»。

他说：«在获取机制拥有足够疫苗帮助其他国家也能到达40%的覆盖率之前，不应再向已经为超过40%的人口接种的国家提供疫苗。»

他强调，除了免疫功能低下的人外，其他人不应再接种任何加强剂，并再次呼吁暂停推出加强接种。

熟悉的«新一波疫情»

世卫组织称，欧洲和中亚的每个国家都面临着新冠疫情卷土重来的真正威胁，或者已经在与之抗争。

在今天发布的一份声明中，世卫组织欧洲区域主任表示，目前世卫组织欧洲区域53个国家的疫情传播速度«令人严重关切»。

克鲁格（HansKluge）表示，病例再次接近创纪录的水平，这主要是由于传播性更强的德尔塔变体造成。

在过去的4周里，非洲大陆的新病例增加了55%以上。上周，欧洲和中亚占全球所有新增病例的59%，占报告死亡人数的48%。

克鲁格说：«我们再次处于震中。»他还表示，欧洲和中亚的新冠住院率在一周内增加了一倍多。

所有年龄组都有感染增加的趋势，但75%的死亡病例发生在65岁及以上的人群中。

一项估计预测，如果这些国家沿着这一轨迹发展下去，到明年2月1日，欧洲和中亚可能还会有50万人死亡。

