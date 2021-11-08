哈国银行业资产规模大幅增长

哈通社/努尔苏丹/11月8日 -- 据哈萨克斯坦金融市场监管和发展署发布数据，截至2021年10月1日，哈萨克斯坦全国22家二级银行总资产规模达到35.56万亿坚戈（合831.6亿美元），自年初以来增长14.1%。银行业实现净利润总额9249亿坚戈（合21.6亿美元），同比增长60%。

消息称，目前，哈二级银行流动性资产充足，累计达到12.16万亿坚戈（合284.4亿美元），占银行业总资产的34.2%。流动性资产储备能够确保银行全额偿付现有债务。哈银行业的负债主要为存款，达到25.1万亿坚戈（合587亿美元），占银行业总负债的80.4%，年初以来增长16.3%。其他负债中，发行有价证券和同业借款占比分别为5.1%和2%。

截至2021年10月1日，哈银行业资本储备充足，核心资本充足率为20.3%，整体资本充足率为25%，大大超过哈银行体系的最低充足率要求。统计期内，银行资产回报率(ROA)为3.23%，资本收益率(ROE)为26.08%。上年同期分别为3.44%和26.19%。期末贷款余额16.96万亿坚戈（合398亿美元），年初以来增长16%。期末存款余额25.87万亿坚戈（合607亿美元），增长17.1%。

【编译：木合塔尔·木拉提】