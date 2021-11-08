《托米莉斯女王》成为突厥世界国际电影节开幕影片

哈通社/伊斯坦布尔/11月8日 – 由哈萨克斯坦哈萨克电影公司出品的史诗电影《托米莉斯女王》将作为开幕影片，在11月8~12日于土耳其伊斯坦布尔市举行的科尔库特阿塔突厥世界国际电影节（Korkut Ata Turkic World Film Festival）放映。

电影导演阿罕·萨塔耶夫在其个人Instagram于昨日发布了这一消息。

据介绍，突厥世界国际电影节今年共吸引了13个国家的42部电影作品。

电影节框架下，来自哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯、乌兹别克、鞑靼斯坦等突厥世界国家的电影人，将展示各自优秀的历史类、科幻类、纪录片以及动漫电影作品。

今年突厥世界国际电影节上哈萨克斯坦有多部电影作品参加。其中，《哈萨克汗国-黄金王座》将参加故事片最佳影片奖项的角逐，而纪录片《瓶中燃烧的火焰》将参加最佳纪录片奖的评选。

动画电影《阙特勤》也将参加动画电影单元的奖项角逐。

此外，参展影片还包括了历史片《遗志》和《绿洲》。

今年的突厥国际电影展还吸引了一大批哈萨克斯坦知名电影人士参与。

【编译：木合塔尔·木拉提】