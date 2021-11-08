巴格达特·穆辛：应消除«哈萨克语无法成为技术语言»的错误刻板印象

哈通社/努尔苏丹/11月8日 – 哈萨克斯坦数字发展创新和航空航天工业部与阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）技术园联合组织举办了旨在促进哈萨克语言IT初创技术发展的Qaz Startup Battle技术竞赛。

据悉，此次技术竞赛是在第五届哈萨克语在线内容生产者论坛《QAZFORUM 2021》的框架下举行的。

数字发展创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛以大赛评审委员会主席的身份，出席了大赛的评审活动，并逐一了解了来自13个初创IT企业的参赛作品。

由这13家企业带来的参赛作品，均为以哈萨克语言文字为基础开发的IT技术产品。

大赛前三名得主合计获得了350万坚戈的奖励，其中一等奖200万坚戈由Qlang公司（产品：市场在线平台）获得，二等奖100万坚戈由Joo.kz公司（产品：申请服务系统）获得，三等奖50万坚戈由On Moms公司（产品：孕妇专用APP）获得。

«我们必须消除一种错误的刻板印象，也就是所谓的‘哈萨克语太落后，无法成为技术语言’。»巴格达特·穆辛在大赛颁奖仪式上说。

部长指出，上周在数字桥（Digital Bridge）框架下，也曾组织举办哈萨克斯坦初创企业之间的Astana Hub Battle竞赛，数字发展创新和航空航天工业部将继续大力支持此类旨在推动我国新技术发展的活动。

第五届哈萨克语在线内容生产者论坛《QAZFORUM 2021》5日在首都努尔苏丹开幕。

【编译：木合塔尔·木拉提】