疫情卷土重来 法国总统将发表电视讲话

哈通社/巴黎/11月8日 —— 据法国RFI报道，由于气温降低，法国面临新冠疫情卷土重来的威胁。世卫组织称，欧洲和中亚的每个国家都面临着新冠疫情卷土重来的真正威胁。

法新社报道，法国政府发言人阿塔尔( Gabriel Attal)周五表示，欧洲再次成为新冠疫情的中心，在法国疫情也出现轻微的反弹。

阿塔尔并表示，“障碍已经出现在我们面前，虽然还不确定它的高度，但我们有办法越过障碍”。她证实，马克龙周二将发表电视讲话，对法国对抗疫情进行总结，也将谈到经济重振及改革问题。

另外，法国国民议会周五通过新版防疫措施法案以应对疫情变化。新的防疫措施法案规定，政府能够继续实施“健康通行证”的相关措施到明年7月31日。政府需向议会提交关于疫情应对措施，及相关措施对疫情数据影响的报告。

法案规定，如果疫情再度恶化，需要采取更严格的防疫措施，例如恢复宵禁或“封城”，可重新启动卫生紧急状态下的相关机制，但相关管制措施的实施超过四周仍需获得议会批准。

法国卫生部周五通报，法国新增8.998例确诊，重症患者1089例，减少10例，新增死亡26例，累计死亡9万963例。

此前，世卫组织称，欧洲和中亚的每个国家都面临着新冠疫情卷土重来的真正威胁，或者已经在与之抗争。

在世卫发布一份声明中，世卫组织欧洲区域主任克鲁格（HansKluge）表示，目前世卫组织欧洲区域53个国家的疫情传播速度“令人严重关切”。

克鲁格表示，病例再次接近创纪录的水平，这主要是由于传播性更强的德尔塔变体造成。

在过去的4周里，非洲大陆的新病例增加了55%以上。上周，欧洲和中亚占全球所有新增病例的59%，占报告死亡人数的48%。

克鲁格说：“我们再次处于震中。”他还表示，欧洲和中亚的新冠住院率在一周内增加了一倍多。

所有年龄组都有感染增加的趋势，但75%的死亡病例发生在65岁及以上的人群中。