独立至今哈国服刑人员数量下降了三分之二

哈通社/努尔苏丹/11月9日 – 据哈萨克斯坦内务部消息，最近的三年间哈萨克斯坦犯罪案件数量下降了47%。

哈萨克斯坦内务部部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫日前在接受哈巴尔电视台《国家利益》节目采访时表示，哈国各地监狱和居留中心目前的在押人员总数约为3.4万余人。在全球范围内，这一数据排在各国第98位。

内务部部长表示，在90年代初期，哈萨克斯坦监狱系统的在押人员数量曾一度达到10万，是囚犯人数仅次于美国和俄罗斯的第三个国家。

«换句话说，囚犯人数下降了三分之二。这样的客观数据显示了哈萨克斯坦犯罪率的显著下降。»图尔古姆巴耶夫说。

部长指出，独立以来，哈萨克斯坦对许多立法进行了修订，也有了不少新的立法，并且采取了更加人性化的管理措施和几次大赦。

«在过去的 3 年里，哈萨克斯坦的犯罪案件数量下降了 47%。 街头和公共场所的抢劫、入室盗窃、严重人身伤害和犯罪案件减少了 25%。 也就是说，哈萨克斯坦成功的建立了一个更加人性化、安全的社会。»他说。

图尔古姆巴耶夫指出，社会的稳定主要得益于经济的发展。

«这与国家经济状况和国民社会地位有直接关系，因为犯罪率和经济情况是存在正相关性的。»他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】