哈萨克斯坦导演获东京国际电影节最佳导演奖

哈通社/努尔苏丹/11月9日—第34届东京国际电影节闭幕颁奖仪式8日在日比谷举办。

哈萨克斯坦著名导演达列詹·沃穆尔巴耶夫凭借影片《诗人》荣获主竞赛单元«最佳导演»奖项。

评委克里斯藤原（(Chris Fujiwara)）在对该影片给予评价时表示，这部电影不仅是关于诗歌的，也展示了在一个人们不欣赏这种艺术的时代，做一个诗人是多么的困难。毫不夸张地说，今天的独立电影人正面临着这个问题。这部电影是一个对艺术有着热烈感情的作品，它对人类的精神发展做出了无可比拟的贡献。

沃穆尔巴耶夫在致辞中感谢评委和观众对影片的高度评价，他表示这不仅是个人更是整个团队的胜利，并称时间会给艺术作品一个真实的评价。

影片《诗人》根据文化和体育部的要求，由国家电影支持中心和阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂联合拍摄，讲述了一个名不见经传的作家迪达尔的故事，剧本改编自德国作家赫尔曼·黑塞的作品。

值得一提的是，东京国际电影节（T.I.F.F）是世界9大A类竞赛型国际电影节活动之一，于1985年首次举办。

今年，组织方收到了来自113个国家的1533份申请，最后有15部影片入选电影节的主竞赛单元。

【编译：达娜】