哈萨克斯坦发展人工智能产业促进经济增长

哈通社/努尔苏丹/11月10日 -- 据哈萨克斯坦数字发展部发布消息，哈萨克斯坦计划自2030年起，通过发展人工智能，每年额外创造1.2万亿坚戈的经济价值。

消息称，«数字哈萨克斯坦»国家规划确定了新的发展方向，包括促进经济发展，改善居民生活，建立基础IT产业，包括电子商务、电子政府、数字基础设施、创新生态系统、开发人力资源、人工智能、工业4.0、精准农业、智慧城市、金融科技、发展IT行业、信息安全和数字社会等。

政府的工作重点是发展人工智能，有助于简化决策程序和提供相关服务，对使用传统工具无法进行有效分析的数据进行处理。

通过发展人工智能，计划自2030年起每年为哈创造1.2万亿坚戈经济价值，吸引74亿坚戈外国投资，促进税收增长20%，培育10家成熟的人工智能企业。

此外，哈计划建立工业4.0平台，可创造1.31万亿坚戈经济效益，劳动生产率年均增长2%-10%，培育约105家采用工业4.0元素的创新企业，企业经营成本下降10%-20%。

预计到2025年，哈IT市场每年引资2180亿坚戈，软件供应本地化成分提升至30%，IT服务出口本地化成分达到80%。

【编译：木合塔尔·木拉提】