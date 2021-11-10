匈牙利成立叼羊和民族运动联合会

哈通社/布达佩斯/11月10日 – 叼羊和民族运动联合会在匈牙利宣布成立。

联合会的成立得到了«马扎尔-图兰»基金的大力支持。联合会旨在将传统体育系统化和普及化，将从事民族传统体育竞技运动的各类协会的工作提升到专业水平，并在它们之间建立伙伴关系。

联合会官方代表佐尔坦·瓦尔加表示，该联合会将组织国家体育赛事、国际锦标赛和世界锦标赛，以增加国际社会对突厥语民族传统竞技体育运动项目的关注。

他还强调了叼羊运动在民族体育运动中的重要性：«这项运动在几乎所有中亚国家都有着广泛的民间基础，而且直至20世纪中叶仍在匈牙利各地开展比赛»。

据了解，目前已有12个体育协会成为了联合会的成员，这些协会包括猎鹰协会、叼羊协会、骑射协会、剑斗协会、摔跤协会、重甲格斗协会等。

随着对民族文化的重视不断提高，近几年民族传统体育竞技项目的社会关注度也在不断提升。在世界上正在进行的政治、经济、环境和文化进程的背景下，了解游牧民族的起源、参考价值、遗产和传统非常重要。

匈牙利今年组织了游牧民族竞技体育运动会，并致力于推广各类游牧民族传统体育项目的现代化发展。





【编译：木合塔尔·木拉提】