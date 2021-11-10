外交部长会见波兰参议院议长

哈通社/努尔苏丹/11月10日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德9日会见对哈萨克斯坦进行正式访问的波兰参议院议长托马斯·格罗兹基。

双方讨论了两国在政治、贸易、经济、文化和人道主义领域的广泛合作。

与会者指出了两国在最高和政府级别关系的稳定性质，以及进一步发展和加强议会间对话的重要性。

外交部长指出，哈萨克斯坦和波兰在现代全球问题上有着相似的立场，不仅在双边形式上，在多边结构中也都在进行着成功合作。 在这方面，波兰（2020-2022 年）和哈萨克斯坦（2022-2024 年）在联合国人权理事会框架下的合作最为重要。

考虑到哈萨克斯坦担任欧安组织主席国的积极经验，以及2010年欧安组织峰会在哈萨克斯坦首都的成功举办，穆赫塔尔·特列吾别尔德表示支持华沙将于2022年担任欧安组织主席国。

与此同时，双方还谈到了多边经贸合作问题，特列吾别尔德呼吁波兰积极参加计划于2021年11月29日至12月3日在日内瓦举行的第12届世界贸易组织部长级会议，会议将由哈萨克斯坦主持召开。

波兰参议院议长指出，尽管两国相距遥远，但哈萨克斯坦和波兰非常近，这跟两国共同的历史有关。同时，他指出了两国在双边和多边议程进行的对话具有建设性和可信性。

此外，双方还谈到了波兰侨民在哈萨克斯坦的特殊作用，自哈萨克斯坦独立以来，他们一直是两国之间的“桥梁 ” ，为民族意识和文化的复兴提供了强大的推动力。

根据会谈结果，鉴于2022 年 4 月是两国建交的 30 周年，双方指出了进一步支持哈萨克斯坦和波兰之间积极的政治对话、投资伙伴关系和文化联系的重要性。

【编译：阿依波塔】