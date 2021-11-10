总理指示为国内生产提供最大支持

哈通社/努尔苏丹/11月10日--哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在10日召开的政府例行工作会议上，就社会经济发展问题下达工作指示。

总理表示，国家经济继续稳步增长，截至 10 月底，国内经济增长加速至 3.5%。实体部门生产稳步增长，例如，制造业生产量增长5.3%。其中，机械工程占19.5%。

具体来说，以下行业均呈增长趋势：机械工程中，汽车制造—23.4%，机车和货车产量—59%，建筑材料产量—9.3%，医药业产量—33.6%，塑料制品—36.5%，服装—11.4%，家具—11.8%，金属成品—16.4%。

由于逐步放宽隔离限制措施，服务业的商业活动增长 3.4%。

“投资增速正在逐步恢复，增长 2.5%，除去采矿业增长 14%。 建筑、制造业、农业、贸易、房地产和金融服务业的固定资产投资也迅速增长。 根据1-10月的结果，阿拉木图和江布尔州，以及努尔苏丹和奇姆肯特市的所有主要宏观经济指标均有所增长。 ” 总理说。

据其介绍，全国9个地区的 6 个关键指标均呈增长趋势，分别是阿克莫拉州、阿克托别州、阿特劳州、东哈州、库斯塔奈州、曼格斯套周、巴甫洛达尔州、突厥斯坦州和阿拉木图市。

“我们设法控制了食品通胀，有必要继续开展这方面的相关工作。 我指示各各部和地方政府最大程度上支持国内生产、吸引投资、发展出口、持续开展就业保障和创造稳定工作岗位相关工作。 此外，应采取措施确保预算资金的及时使用。 ” 总理说。

【编译：阿依波塔】