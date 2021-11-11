媒体：欧盟因白俄移民问题计划对俄航实施制裁

哈通社/莫斯科/11月11日 —— 据俄罗斯卫星通讯社消息，彭博社援引了解情况的消息人士报道，由于波兰与白俄罗斯边境的移民问题，欧盟正在讨论对航空公司实施制裁，其中包括俄罗斯航空公司和土耳其航空公司。

消息人士表示，欧盟可能与美国和英国联合实施的新制裁将于12月初宣布。

据该社消息，欧盟推测，航空公司可能参与将非法移民运送至白俄罗斯。

此前欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩在与美国总统拜登会晤后表示，欧盟正在研究针对参与将移民运送至明斯克航空公司实施制裁的可能性。奥地利外长迈克尔·林哈特也谈到可能对航空公司实施制裁。此外，德国代理外长海科·马斯此前表示，欧盟准备针对参与运送非法移民到白俄罗斯的国家和航空公司作出“明确结论”。

11月8日，白俄罗斯国家边防委员会称，一大群来自中东和非洲国家的难民前往白俄罗斯与波兰的边界。当晚，该部门表示，该国与波兰边界上的难民局势仍然极为紧张：超过2000名难民，包括大量妇女和儿童停留在波兰边境线的围栏前。波兰强力人员不让他们通过，移民们试图克服障碍。

最近，立陶宛、拉脱维亚和波兰报告称，在与白俄罗斯的边界上被拘留的非法移民人数有所增加，它们指责明斯克制造了移民危机。明斯克拒绝了所有指责。因该情况，波兰总统在与白俄罗斯的边境地区实行了紧急状态，军队和警察参与警卫边界。

白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科指出，明斯克将不再遏制非法移民流入欧盟国家：因为西方的制裁，为此“没有钱，也没有力量”。白俄罗斯边防军多次表示，立陶宛、波兰和拉脱维亚将移民强行驱逐到白俄罗斯领土上。