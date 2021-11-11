边境移民危机升温：欧盟欲制裁白俄罗斯 联合国紧急开会

哈通社/布鲁塞尔/11月11日 —— 据中新社消息，白俄罗斯和欧盟国家波兰的移民危机近来愈演愈烈，成千上万难民经白俄罗斯拥挤在波兰边境前，已造成人道危机。欧盟指责白俄策划移民危机以报复欧盟制裁，白俄对此予以否认。欧盟大使们已一致支持就此对白俄进行制裁。联合国11日将就此事召开紧急会议，联合国官员也呼吁双方刻不容缓地解决不断扩大的移民危机。

移民危机愈演愈烈

波兰向边境增兵

波兰、立陶宛和拉脱维亚都是欧盟成员国，近几个月来，试图通过白俄罗斯进入其境内的移民数量有所增加，其中许多来自中东。

据俄媒报道，自2021年初以来，已有3万多名难民试图越过白俄罗斯边境进入波兰。白俄罗斯不久前宣布放行难民进入欧盟，以回应欧盟此前对白俄罗斯实施的制裁。

作为应对，波兰则在与白俄罗斯接壤的边境地区加强戒备。本周，在移民试图涌入波兰后，波兰向边境部署了数千名士兵。立陶宛政府9日已批准内政部关于宣布在立陶宛与白俄罗斯边境地区实施紧急状态的提议，以预防出现类似的难民危机。

欧盟指责白俄罗斯策划了这场移民危机以示报复，该国对此予以否认。

欧盟官员指责白俄“混合攻击”

支持制裁白俄罗斯

欧盟27国大使于11月10日在布鲁塞尔举行会议。大使们同意，白俄罗斯的鼓励大批移民尝试进入波兰的做法，可以被看作是一种 “混合攻击”。

白俄罗斯拒绝欧洲的指责，认为自己才是“混合攻击”的目标。

欧盟方面预计11日将讨论一揽子制裁方案，讨论在技术层面上进行，预计方案在欧盟各国外交部长15日在布鲁塞尔举行的会议上可获得通过。

路透社报道称，欧盟拉出单子，计划针对30个个人和实体进行制裁，包括白俄罗斯外交部长和白俄罗斯航空公司等。

联合国将紧急开会

呼吁化解移民危机

成千上万的难民经白俄罗斯拥挤在波兰边境前，已造成人道危机。联合国11日下午将就数千名移民从白俄罗斯进入波兰境内一事举行紧急会议。这次会议将以闭门的形式举行。

联合国发言人斯蒂芬·杜加里克10日在新闻发布会上说，秘书长古特雷斯正在关注白俄罗斯和波兰边界的局势。

联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特也敦促白俄罗斯和波兰刻不容缓地解决其共同边界上不断扩大的移民危机。

巴切莱特在一份声明中表示，她对大量移民和难民继续在接近冰点的温度下处于绝望的境地感到震惊。

她敦促有关国家立即采取措施，根据国际人权法和难民法规定的义务，缓和和解决这一令人无法容忍的局面。