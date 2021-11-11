加拿大官方批准辉瑞新冠疫苗作为加强针使用

哈通社/多伦多/11月11日 —— 据中新社报道，加拿大卫生部11月9日宣布，批准美国辉瑞公司与德国生物新技术公司合作研发的新冠病毒疫苗(简称辉瑞疫苗)作为加强针、即第三针使用。

辉瑞公司于10月初向加卫生部提交该疫苗作为加强针使用的申请。加卫生部表示，在进行充分、独立审查后，确认辉瑞疫苗加强针符合加官方对安全、功效和质量的要求。

该疫苗加强针被获准用于18岁及以上的成年人，且必须在其完成疫苗充分接种6个月后方能施打。加强针剂量与常规剂量一致，也是30微克。

事实上，加拿大各省和地区已陆续开始或计划逐步施打疫苗加强针，优先对象群体主要为长者、医护人员、部分原住民群体以及其他高风险人士。加拿大国家免疫咨询委员会也于10月底作出为70岁以上长者等特定人群注射加强针的建议。

辉瑞公司9日也向美国食品药品监督管理局申请授权批准所有18岁及以上人群接种辉瑞疫苗加强针。

除辉瑞外，美国莫德纳公司也已经向加拿大提交了其新冠疫苗作为加强针使用的申请，正等待审批。

目前加拿大12岁以上的符合资格人群中，已有约85%的人完成新冠疫苗的充分接种。总人口中，约有74%已充分接种。