欧亚经济联盟成员国深化航空制造产能合作

哈通社/努尔苏丹/11月12日 -- 欧亚经济委员会执委会11月9日召开会议，建议欧亚经济联盟成员国深化在民航制造领域合作，包括结合各国经济发展优先方向，在联盟国家生产航空器材及其零备件，推动实现进口替代，确保国家经济和技术安全。同时，建议联盟国家加入共同制造有潜力的高科技创新产品的产业链。

欧亚经济委员会工业和农工综合体委员（部长级）卡玛良表示，作为一份标志性文件，欧亚经济委员会制定了参与民航制造领域产能合作项目的联盟国家工业企业清单。该清单是在联盟国家主管部门提供的相关信息基础上制定的，将成为联盟国家实施产能合作项目的催化剂，推动在联盟内部建立价值链。

据悉，民航制造产能合作工业企业清单已在欧亚经济委员会官网发布，并将持续进行更新和补充。已纳入清单的企业包括：亚美尼亚埃奇米津仪器厂股份公司；白俄罗斯第558航空修理厂股份公司、明斯克第407航空制造厂股份公司、地平线研究所；哈萨克斯坦第405航空修理厂股份公司、«呼吸»股份公司、第406航空修理厂股份公司、欧洲直升机哈萨克斯坦工程有限公司；吉尔吉斯斯坦«纳米空间»有限公司、航空器材租赁有限公司；俄罗斯联合航空制造集团、乌拉尔航空制造厂股份公司、喀琅施塔特集团公司。

欧亚经济委员会执委会会议还批准了《2021-2025年欧亚经济联盟扩大民航制造领域产能合作的行动计划（路线图）》草案，并提交联盟各成员国主管部门审核。路线图提出建立欧亚民航制造技术平台，解决项目融资问题，开展学术交流，完善联盟国家该领域的条法基础，开展大量的分析论证工作。其主要任务是在欧亚经济联盟内部建立民航制造产业链。

2020年12月，最高欧亚经济理事会会议提出扩大欧亚经济联盟国家在航空制造领域的产能合作，成立包括民航工业在内的高科技行业进口替代委员会。其目的是促进航空制造领域合作，建立欧亚经济联盟境内新的产业链和价值链。