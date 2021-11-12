多萨耶夫：确保金融市场稳定是央行的主要任务

哈通社/努尔苏丹/11月12日 -- 哈萨克斯坦央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫12日出席在阿拉木图召开的第九届哈萨克斯坦金融家大会并发表讲话。

多萨耶夫在讲话中指出，确保金融市场的稳定秩序始终是央行的主要任务。

他表示，自COVID-19疫情爆发以来，面对国内市场需求下降的现实情况，为了确保经济活跃性，央行采取了刺激性的货币政策，与此同时，由于一系列的检疫限制措施的实施，进一步增强了通货紧缩效应。

央行行长强调指出，一旦经济的增长进入到一个更加积极的态势时，央行将会在通胀风险增加的情况下对货币政策做出及时的调整。

«目前可观察到的通胀增长同时受到外部和内部因素的影响。»他说。

多萨耶夫指出，全球市场供需差距的扩大，将会导致供应链出现动荡，并导致运输成本、原材料以及食品价格的上涨。

«过去10年间全球食品价格出现了有史以来最大的涨幅，同时金属价格每年上涨1.5倍。由于订单增长和缺乏集装箱，反映原材料需求的干货运输成本自2019年底以来增长了3.2倍，与2020年5月相比则增长了7倍。»多萨耶夫说。

央行行长指出，这些外部因素的变化也会推高通胀率，他举例称，美国的通货膨胀率已经达到了6.2% ，是30年以来的最高位，而欧盟则达到创纪录的 4.1%。

多萨耶夫表示，在这样的背景下央行将会着手采取紧缩的货币条件。他指出，自今年9月初以来，已有24个国家的央行采取了加息措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】