哈萨克斯坦正努力推动“水外交”

哈通社/努尔苏丹/11月12日--美国国际开发署水资源、能源和环境区域项目区域协调委员会第一次会议日前在阿拉木图召开。

该项目致力于加强中亚国家在水资源领域的合作，以实现稳定的经济增长和健康生态系统的发展。

来自哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦的代表团和国际开发署官员出席了此次活动。哈萨克斯坦代表团由外交部无任所大使阿列克谢·沃尔科夫率领。

沃尔科夫在发表讲话时强调了在以下领域建立和发展积极合作的必要性：

- 2021 年 6 月 29 日在拯救咸海国际基金董事会会议上批准的«援助咸海盆地国家行动计划»的实施；

- 建立国际水和能源联盟；

- 利用新成立的«哈萨克斯坦国际发展合作署»（KazAID）的潜力，加强在水和能源领域的区域合作。

会议还强调了该平台在加强区域合作和凝聚中亚国家在水、能源和环境保护领域的立场方面的重要性。

活动框架内，沃尔科夫同国际拯救咸海基金会哈萨克斯坦执行局副局长M·纳尔巴耶夫举行了会面，双方就该局2021年的工作成果，当前的活动议程及未来计划等进行了讨论。

沃尔科夫指出，哈萨克斯坦外交部愿意通过推动与哈萨克斯坦有关的一些国家项目，协助该局与外国合作伙伴建立更密切的联系。





【编译：达娜】