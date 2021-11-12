政府总理出席独联体政府首脑会议

哈通社/努尔苏丹/11月12日—据政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明12日以视频形式出席了独立国家联合体政府首脑会议。

出席会议的还包括阿塞拜疆总理阿里·阿萨多夫、白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科、吉尔吉斯斯坦总理萨德尔·扎帕罗夫、摩尔多瓦总理娜塔莉娅·加夫里利策、俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京、塔吉克斯坦总理科基尔·拉苏尔佐达、乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉·阿里波夫、亚美尼亚副总理格里戈里安、土库曼斯坦内阁副总理查里米拉特·普尔切科夫。

马明在讲话中谈到了大流行后独联体国家国民经济的持续复苏，以及向反危机发展议程的过渡。

对此，马明表示，根据国际货币基金组织的最新预测，独联体所有经济体都将在2021-2022年达到大流行前的生产水平。

总理表示，今年1-8月，哈萨克斯坦与独联体国家之间的相互贸易总额增长27%，达200亿美元。

他指出需要引入独联体«绿色»经济模式，以加快实现独联体国家经济产业一体化潜力的步伐，确保可持续增长。

马明还强调了提高基础设施质量和可及性、系统和持续改进联合运输政策、统一法规和标准、实行协调一致的关税政策的重要性，广泛利用独联体国家的过境潜力。

此外，会议就独联体经济合作的热点问题进行了讨论，并通过了独联体成员国在信息和电信网络版权及相关权保护和执法领域合作的相关协议。

同时，2021-2025年独联体成员国综合行动计划、2022年独联体民间艺术与文化遗产年行动计划、«1520空间»至2030年铁路运输战略发展构想获得了批准通过。

值得一提的是，哈萨克斯坦将于2022年担任独联体轮值主席国，政府首脑下次会议将于2022年5月在努尔苏丹举行。

【编译：达娜】