哈萨克斯坦总统邀请突厥语国家将绿色债券积聚在“阿斯塔纳”国际金融中心

哈通社/努尔苏丹/11月12日 —— 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日在突厥语国家合作委员会（突厥议会）第八届峰会上发表讲话时呼吁成员国将绿色债券积聚在«阿斯塔纳»国际金融中心。

托卡耶夫总统说：“过去10年，全球绿色债券总额增加20倍，达2万亿美元。目前，哈萨克斯坦也开始推动稳定债券市场的发展。根据阿斯塔纳国际金融中心和哈萨克斯坦证券交易所的工作，债券市场总值达到了1亿美元。我呼吁有效利用该组织的丰富经验和有效工具。我们希望推动区域绿色资本市场的发展。我们欢迎突厥语国家在阿斯塔纳国际金融中心积聚绿色债券。”

哈萨克斯坦总统指出，氢能在世界上的重要性日益增加。

“国际社会认为氢能是新的‘绿色’能源。我们为发展该领域成立了专业中心，开始研究利用经验。哈萨克斯坦拥有成立氢能工业群的巨大潜力。哈萨克斯坦有着足够的科技潜能，并可以保障高水平的专业人员。在这方面，我建议动员我们国家的领先研究机构，建立一个国际联盟。该机构对于开发氢的生产、储存和运输的新技术是必要的。我们的科学家们可以在这里齐聚一堂，相互交流经验。”托卡耶夫说。

【编译：小穆】