哈萨克斯坦积极发展绿色金融市场

哈通社/努尔苏丹/11月15日 -- 哈萨克斯坦央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫在出席第九届全国金融家大会时表示，绿色金融市场是具有战略意义的重要发展方向。

多萨耶夫指出，全球ESG（环境，社会和公司治理）债券市场正在迅猛发展，全球 ESG 投资热潮对哈萨克斯坦也产生影响。据哈央行统计，2020年以来，哈交所累计发行3期绿色债券，总金额达到342亿坚戈。

央行行长表示，为促进本国绿色金融市场和绿色金融工具发展，哈萨克斯坦将持续推动完善法律环境和基础设施。

哈央行、金融市场监管和发展署为进一步推广运用ESG原则采取多项措施。

一是计划于2022年为金融机构制定引入ESG原则的建议方案。

二是结合ESG原则及相关风险因素，于2022年制定对金融机构内部风险管理体系和公司治理体系的合规要求。

三是未来将根据哈交所（KASE）和阿斯塔纳国际交易所（AIX）的建议方案，将企业的ESG活动信息报告制度由自愿披露改为强制披露。

强制企业披露非财务信息，将为投资者和评级机构评估金融工具是否符合ESG标准提供可能，进而为是否将其纳入投资组合提供依据。

【编译：木合塔尔·木拉提】