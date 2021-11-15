参议院副议长会见世行副行长

哈通社/努尔苏丹/11月15日-- 哈萨克斯坦参议院（议会上院）副议长阿斯哈尔·沙克洛夫15日会见世界银行欧洲和中亚区域业务主管副行长安娜·比耶德，讨论了哈萨克斯坦与这个国际组织的合作问题。

副议长指出了哈萨克斯坦与世界银行战略伙伴关系的重要性。 目前，哈萨克斯坦正在实施与该银行合作框架下的总额为35亿美元的12个项目。

安娜·比耶德表示，包容性增长、加强人力资本、提高公共部门效率、促进国家体制发展是银行在哈萨克斯坦业务的主要方向。

同时，与会者就格拉斯哥气候峰会的结果、将哈萨克斯坦的蒸发排放量减少 15%和在 2060 年实现碳中和等问题进行了讨论，并对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫关于在哈萨克斯坦建立中亚可持续发展区域气候中心倡议表示了支持。

世界银行副行长表示有意尽快批准哈萨克斯坦畜牧业可持续发展计划，这将有助于减少蒸发排放。 在这方面，谈到了哈萨克斯坦通过改进畜牧部门发展应对气候变化方面的领导作用。

世界银行代表表示，愿意协助哈萨克斯坦实现可持续发展目标，并推动应对气候变化的举措。

【编译：阿依波塔】