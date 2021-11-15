印度新德里空气污染严重，学校将停课一周

哈通社/努尔苏丹/11月15日-- 据环球网报道，印度首都新德里因空气污染水平达危险水平，当地学校15日起闭校一周。

环球网援引《印度教徒报》14日消息报道称，新德里当天的空气质量已从«严重污染»缓解到«非常糟糕»，空气质量指数为338。但当地民众仍感觉呼吸很困难，空气里难闻的味道并未减少。

新德里过去8天有6天空气质量处于«严重污染»等级。鉴于此，新德里首席部长凯杰里瓦尔13日表示，为了保护学生，当地的学校将从15日起关闭一周，同时停止所有工地的建筑活动。印度气象部门表示，在11月18日之前，新德里气象条件将非常不利于污染物的扩散，有关机构必须做好充分准备，实施紧急措施。

根据新德里污染控制委员会的分析，新德里每年11月1日至15日，是一年当中污染最严重的日子。特别是多地庆祝排灯节，更是加剧了空气污染。不仅是新德里，孟买和加尔各答这两天都经历了一年中污染最严重的时刻。虽然印度几个邦已经禁止在排灯节期间销售和使用烟花，但禁令执行不力。另外燃烧秸秆也是污染的主要来源之一。对于印度农民而言，用于处理秸秆的机器太贵了，他们压根儿买不起。