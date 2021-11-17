总理马明会见国际货币基金组织代表团

哈通社/努尔苏丹/11月17日—据政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明17日会见国际货币基金组织（IMF）驻哈萨克斯坦总代表尼古拉·布兰申为首的专家团。

会谈中，布兰申向总理介绍了有关国际货币基金组织对哈萨克斯坦的经济形势，以及为降低疫情后果哈政府为支持民众与企业而采取的政策进行的评估和预测。

«政府所采取的措施在减轻对民众收入和经济活动的影响方面发挥了重要作用。经济政策措施包括对重要民生商品的价格监管、向弱势家庭提供现金援助，以及对受影响最严重的部门和中小企业提供包括软贷款和税收减免等有针对性的援助。‘就业路线图’计划框架内项目的实施创造了新的就业机会。»声明中写道。

据国际货币基金组织专家预测，到2021年底，哈萨克斯坦经济增速将达到3.7%，继续保持复苏势头。

国际货币基金组织代表团对哈萨克斯坦努力加强金融监管、通胀目标、税收和预算管理数字化，以及到2060年实现碳中和的承诺表示了赞扬。

总理指出，哈萨克斯坦已转向新的国家规划体系，以确保在大流行后实现高质量的稳定发展。为实施该目标，政府在地方发展、创业、农工业综合体、生态、数字化、教育和科学、健康和社会发展领域制定了国家项目。同时制定了招商引资方式，明确了建设«绿色»经济的新方向。

会谈期间，双方还就货币、财政政策、银行业形势、私营部门发展以及哈萨克斯坦正在进行的经济结构改革等问题进行了讨论。

值得一提的是，根据哈萨克斯坦与国际货币基金组织达成的协议的第四条规定，该组织专家代表团每年两次前来哈进行访问，举行双边磋商会议。

【编译：达娜】