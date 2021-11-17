贸易和一体化部长在布鲁塞尔举行一系列双边会谈

哈通社/努尔苏丹/11月17日-- 哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫在布鲁塞尔与欧盟委员会、欧洲议会和大型企业代表举行了一系列会谈。

部长的本次工作访问是在，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡卡耶夫计划对欧盟进行首次正式访问和出席由哈萨克斯坦主持召开的第12届世界贸易组织部长级会议开幕仪式框架下进行。

苏力坦诺夫会见了欧盟委员会副主席瓦尔迪斯•东布罗夫斯基斯。

会谈期间，双方谈到了哈萨克斯坦与欧盟双边经贸关系问题。

欧盟是哈萨克斯坦主要的贸易和投资伙伴，约占哈萨克斯坦对外贸易额和对哈萨克斯坦经济投资的一半。哈萨克斯坦成为了中亚第一个与欧盟签署扩大战略合作伙伴协议的国家，与会者表示，该文件框架下的一体化进程将进一步扩大哈萨克斯坦与欧盟之间的合作。

会谈的另一个主题是，简化从欧洲国家获得哈萨克斯坦农产品出口许可证的程序问题。

此外，双方还讨论了第 12 届部长级会议的筹备工作。

欧盟委员会副主席强调了深化合作的重要性，并指出扩大哈萨克斯坦和欧盟合作框架下，使用更广泛、更有效的工具和协商框架的必要性。

此外，东布罗夫斯基斯还谈到了哈萨克斯坦在地区的主导作用。

当天，贸易部长还与欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格及欧洲议会议员雷扎德·查尔内茨基举行了会谈。

会谈中，双方讨论了扩大哈萨克斯坦与欧盟合作的方式和机遇。

访问期间，部长与泰森德洛集团（Tessenderlo）首席执行官卢克·塔康进行了会谈，并讨论了在哈萨克斯坦实施投资项目的可能性，包括在工业贸易和物流枢纽建立合作问题。

该公司有意与哈萨克斯坦在该领域开展合作。

【编译：阿依波塔】