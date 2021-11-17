首任总统：哈萨克斯坦已成为连接欧洲和亚洲的重要桥梁

哈通社/努尔苏丹/11月17日—首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫17日在«阿斯塔纳俱乐部-2021»会议上谈到了哈萨克斯坦在国际社会中的重要作用。

«我们与周边国家建立了睦邻友好关系，包括俄罗斯、中国，以及中亚国家，同美国、土耳其、欧盟、欧洲国家、伊朗、日本、韩国和其他亚洲国家建立了建设性的合作关系。众所周知，我们放弃了全球第四大核武库，关闭了世界上最大的核试验场之一--塞梅核试验场。»纳扎尔巴耶夫说。

他还指出，在国际原子能机构的赞助下，哈萨克斯坦建立了低浓缩铀银行。

«该银行保证了任何国家发展和平核能的合法权利。我们还与该地区领国一同，在中亚建立了无核武器区。此外，我还设立了'为了无核化和全球安全'奖项，并两次向获奖者颁发奖项。通过采取这些重要步骤，哈萨克斯坦开启了一场全球运动，即建立一个没有大规模杀伤性武器和核武器的世界。»首任总统说。

纳扎尔巴耶夫还强调，哈萨克斯坦已成为连接亚洲和欧洲、南方和北方的重要桥梁。

他指出，今天，哈萨克斯坦已成为中亚最大的经济体，占该地区国内生产总值(GDP)的一半左右，吸引了约2500亿美元的直接投资，公民福祉成倍增长，达到一些东欧国家的水平，黄金和外汇储备达1000亿美元，同时作为一个内陆国家，修建了超过1.5万公里的公路和铁路。这使哈萨克斯坦有机会进入太平洋和大西洋以及波斯湾地区。

«哈萨克斯坦在如此短的时间内修建了如此长的道路这一事实意义重大，在未来我们还将建立3600公里铁路。换言之，哈萨克斯坦已成为连接亚洲和欧洲、南方和北方的重要过境桥梁。»首任总统说。

【编译：达娜】