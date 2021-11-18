总统指示进一步推进设立国际生物安全机构工作

哈通社/努尔苏丹/11月18日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在18日召开的外交部部委扩大会议上下达工作指示，要求推进设立国际生物安全机构工作。

会议期间，总统指出了外交官们在当前困难时期的努力工作。

“当前，政府和外交官面临的最重要任务是进一步加强该地区的领导作用， 不能放缓这些工作的进度。 疫情在全球蔓延已近两年，其后果对哈萨克斯坦也并不容易。 在这个困难时期，哈萨克斯坦的外交使团一直发挥着高水平的作用，为身在国外的公民提供了帮助。通过外交官们的努力，滞留在国外的公民们顺利回到了哈萨克斯坦。同时，人道主义援助也顺利运送到了哈萨克斯坦。与此同时，我们也为一些国家提供了支持。通过疫苗外交，我们为中亚地区疫情形势的稳定做出了贡献。 尽管困难重重，你们正在完成战略任务。 ” 他说。

总统表示，哈萨克斯坦今年当选为联合国经济及社会理事会理事国和联合国人权理事会成员。

“今年，我们正在领导内陆国家，同时也在采取广泛措施来实施我们的其他重要举措。需要进一步推进设立国际生物安全机构工作。 我们正在为克服阿富汗艰难的人道主义危机做出贡献，这能够明确体现哈萨克斯坦外交政策的创造性。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】