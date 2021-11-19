萨姆鲁克-卡泽纳基金计划发展“清洁”煤电

哈通社/努尔苏丹/11月19日 -- 哈萨克斯坦萨姆鲁克-卡泽纳国家基金公司负责战略规划、可持续发展和数字化转型的部门经理贝尔吉古洛夫日前出席新闻发布会时表示，萨-卡基金将于年内制定完成《低碳发展愿景》，提出2031年前将温室气体排放降低10%、2060年前实现碳中和目标的任务。

贝表示，目前，萨-卡基金将主要投资业务集中在哈萨克斯坦国内，宗旨是提高长期价值、引进新的技术和创造高质量就业岗位，主要任务目标是建立新的产能，将非原材料性商品和服务的产值提高一倍。目前，萨-卡基金正在供气、供水、交通和能源等领域实施11个优先投资项目。

关于不久前召开的第26届联合国气候变化大会（COP26），贝表示，对于哈萨克斯坦来说，最重要的成果是落实温室气体减排计划。另一项重要的收获则是，国际社会已经认识到实现能源平稳转型的必要性。

目前，煤电在哈能源结构中的占比接近70%。哈萨克斯坦是全球天然气、煤炭和电力价格最低的国家之一，能源强度位居世界第12位，碳强度位居世界第5位。为此，必须逐步降低煤电占比，否则将会影响整个行业和多数人口的社会经济状况。

出于平衡的考虑，萨-卡基金正在研究建造«清洁»燃煤电厂的可能性。«清洁»燃煤电厂将以浓缩煤粉为燃料，并在输出端采用碳捕获和封存技术。

萨-卡基金已经开始技术试验，并正在考虑项目的可能选址地点。

贝指出，对于萨-卡基金来说，新的气候议程既是对传统发电体系的挑战，同时也会带来新的增长机遇。

【编译：木合塔尔·木拉提】