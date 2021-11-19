托卡耶夫总统视察阿拉木图第二号热电厂

哈通社/努尔苏丹/11月19日—据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统19日视察阿拉木图第二号热电厂。

视察期间，总统熟悉了在该站境内新建容量为600兆瓦的蒸汽-燃气装置的筹备工作。

«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金董事会主席阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫表示，由于该市能源综合体的现代化，到2026年，预计向空气中排放的有害物质将每年从5.04万吨减少到6700吨。

随后举办了项目启动仪式，总统亲自按下了启动按钮，标志着大规模现代化工作的开始。

总统在向活动参与者致辞时指出，新装置的建设标志着整个城市能源综合体现代化的开始。

同时，总统呼吁«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金董事会和市政府以及卫生防护中心及时、高质量地开展所有工作。他还强调了这项工作的重要性，因为该地区是该国的主要经济中心之一。

«最重要的是，我们将改善环境，为人们提供新鲜空气。这对我来说非常重要。在我的指示下，我向阿拉木图人民承诺，政府将采取必要措施净化该市的空气。事实上，多年来，这座城市的居民一直饱受环境污染之苦。我们需要从根本上解决这个问题。»总统说。

总统表示，在国家独立30周年前夕启动该项目具有象征意义。

«我相信，这一举措将恢复阿拉木图作为绿色清洁城市的昔日地位，并提高人民的生活质量。»他说。

活动最后，总统与第二号热电厂的工作人员进行了交谈并就项目的启动向他们表示了祝贺。

【编译：达娜】