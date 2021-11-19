日本将招募宇航员 取消“理科”等学历限制

哈通社/东京/11月19日 —— 据共同社报道，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）19日宣布，12月20日开始招募宇航员。截至上次招募的2008年，应征条件为«大学理科毕业»。此次取消该条件，不问学历等降低应征门槛。

据报道，美国主导的探月计划将在本世纪二十年代后期全面启动等，日籍宇航员的活跃舞台将增加，因此力争获得多样化人才。

报名表等所需手续将在JAXA网站上办理，受理至明年3月4日。预计在书面筛选后经4次选拔考试，2023年3月前后有数人合格。

曾为应征条件的“自然科学类四年制大学毕业”、“自然科学类3年以上实际工作经验”此次取消，条件仅为截至2021年度底有3年以上工作经验。JAXA未透露详情，可能是要求拥有在企业等工作经验和相当于大学毕业的教育素养。

由于在宇宙飞船内活动，曾要求“身高在158至190公分”。但因宇宙飞船推进改良，放宽为“149.5至190.5公分”。并且取消了“50至95公斤”的体重限制。只要满足视力、听力等条件，也不论是否存在身体残障。此前考虑到宇宙飞船降落海面也要求具备游泳能力，此次予以取消，将于选拔后实施训练。

JAXA现有7名宇航员，平均年龄52岁。照此以往，随着人员退休等，到探月活动活跃的2030年将变为2人。

合格者将于2023年4月加入JAXA接受训练，2025年3月前后被认定为宇航员。