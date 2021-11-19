贸发会议: 智能、可持续的海上运输对全球复苏至关重要

哈通社/努尔苏丹/11月19日 —— 据联合国新闻处消息，联合国贸发会议18日发布的《2021年海运回顾》显示，尽管去年新冠疫情对海上贸易的影响没有预期那么严重，但连锁反应将是深远的，并可能会改变该行业。

报告指出，2020年海上贸易缩减了3.8%，但后来有所反弹，估计今年将增长4.3%。

报告显示，中期前景依然乐观，但也面临着越来越多的风险和不确定性，例如全球供应链面临前所未有的压力，运费大幅飙升，价格上涨对消费者和进口商都产生了影响。

疫苗推广至关重要

报告表示，全球社会经济的复苏将取决于智能、有复原力和可持续的海上运输，以及在全球范围内开展新冠疫苗接种工作，使发展中国家能够更公平地获得疫苗。

联合国贸发会议秘书长格林斯潘 (Rebeca Grynspan) 表示，持久的复苏将取决于新冠疫情蔓延的路径，在很大程度上取决于能否缓解疫情压力，以及能否在全球范围内推广疫苗。

她指出，新冠疫情危机的影响将对小岛屿发展中国家和最不发达国家造成最严重的冲击。

正如联合国秘书长古特雷斯多次指出的那样，新冠疫情暴露了许多社会不平等现象。

现有挑战

报告表示，新冠疫情还暴露并放大了海运行业现有的挑战，特别是劳动力短缺和对基础设施的需求。

报告呼吁采取紧急行动，解决数十万海员因新冠大流行而滞留在海上的困境。封锁、边境关闭和缺乏国际航班影响了他们的替换和返回原籍国。

报告表示，海运行业、政府和国际组织必须确保海员作为关键岗位优先获得疫苗接种。

物流费用飙升

海运贸易反弹伴随着“新冠大流行引起的物流挑战”，如设备和集装箱的短缺，不太可靠的服务，以及拥挤的港口。 由此产生的供应链瓶颈阻碍了经济复苏。

供应方面也存在挑战。尽管去年新集装箱船的订单减少了16%，延续了之前的下降趋势。但在目前运力有限的情况下，航运公司今年增加了新船的订单。

报告称，航运公司受益于运费的飙升。

在今年3月堵塞苏伊士运河航道的巨型集装箱货船“长赐号”（Ever Given）搁浅后，附加费、费用和费率暂时上涨，扰乱了全球贸易。

贸发会议警告，如果集装箱运费继续飙升，进口和消费者价格将“大幅上升”。

市场监控

报告显示，全球进口价格水平将平均上涨11%，对于主要依赖海运进口的小岛屿发展中国家来说，最高可达24%。

如果这种情况持续下去，2023年消费者物价指数可能会上涨1.5%。预计小岛屿发展中国家的增长率为7.5%，最不发达国家的增长率为2.2%。

贸发会议强调，在确定费率、费用和附加费时，需要监测市场行为并确保透明度。

该报告还研究了新冠疫情如何加速了可能改变海运的“大趋势”，如数字化和自动化，这应该会带来效率和成本的节约。

增强气候适应力

航运业也在着手应对气候适应性和复原力的问题，尽管迫切需要去碳化和寻找替代燃料以减少排放，但也要为此付出代价。

贸发会议技术和物流主管沙米卡·西利曼（Shamika N. Sirimanne）表示，新冠大流行暴露了现有供应链的脆弱性，凸显建立复原力的必要性，并重新引发了关于全球化和未来供应链的辩论。