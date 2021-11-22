哈萨克斯坦是俄罗斯最大的对外直接投资目的国

哈通社/努尔苏丹/11月22日 -- 欧亚开发银行发布投资分析报告指出，俄罗斯是后苏联空间唯一的一个直接投资净输出国。

2020年，欧亚经济联盟国家和独联体国家约80%的境外直接投资来自俄罗斯。哈萨克斯坦是俄主要投资伙伴国，俄对独联体国家境外直接投资的30%流向哈萨克斯坦。

报告指出，未来几年,欧亚地区国家相互投资结构将更趋多元，预计零售业、金融业、汽车制造业、机械和电子设备生产行业引资规模将会扩大。

欧亚开发银行及欧亚稳定发展基金首席经济学家维诺库洛夫指出，在全球气候议程日益迫切的条件下，投资将更加青睐«绿色经济»项目。近两年来，该领域投资额增长56%。

哈萨克斯坦将进一步巩固在可再生能源引资方面的领先地位。乌兹别克斯坦将成为俄罗斯及其他欧亚经济联盟国家最大的投资目的国之一。

根据报告，哈萨克斯坦吸引欧亚经济联盟国家直接投资的规模和增速均处于领先地位。2020年，哈累计吸引欧亚经济联盟其他国家直接投资112亿美元，近4年来累计增加30亿美元。欧亚经济联盟国家累计相互直接投资254亿美元，近4年来增长24%。

2020年，独联体国家相互直接投资主要集中在油气行业（占比22.8%），其次为化工行业（11.9%）和金属矿开采业（11%）。

欧亚经济联盟国家相互直接投资结构则有所不同，主要集中在金属矿开采业（19.8%）、陆路及管道运输业（14%）、金融服务业（11.4%）和油气行业（9.5%）。

俄罗斯和哈萨克斯坦金属矿开采业引资规模居前，是近4年来欧亚经济联盟国家相互直接投资规模增长的主要来源。