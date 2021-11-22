阿尔法拉比大学授予土耳其前总统荣誉教授头衔

哈通社/阿拉木图/11月22日 – 土耳其共和国前总统阿卜杜拉·居尔对位于阿拉木图的阿尔法拉比哈萨克国立大学进行了访问。

哈萨克国立大学举行了隆重的仪式，欢迎这位政治家的来访。大学校长詹赛伊特·图伊梅巴耶夫在欢迎仪式上致辞，强调了同胞的哈萨克斯坦与土耳其之间长久以来的友好关系，以及其对两国各领域合作所产生的重要影响。

校长指出，土耳其是全球首个承认哈萨克斯坦独立主权的国家，哈萨克斯坦与土耳其在1992年正式建交。

土耳其前总统阿卜杜拉·居尔则在发言中表示，哈萨克斯坦是突厥民族的古老故乡，独立30周年以来，哈萨克斯坦在首任总统纳扎尔巴耶夫的领导下取得了辉煌的成就，成为了世界政治舞台上的重要成员，他相信托卡耶夫总统将会延续首任总统所选择的光辉道路。

期间，阿卜杜拉·居尔向大学教师和学生们发表了演讲，分享了自己在政治领域的经验和故事，并接受了听众的提问。

活动最后，阿尔法拉比哈萨克国立大学授予阿卜杜拉·居尔«荣誉教授»头衔，并为其颁发«阿尔法拉比»金质勋章。

阿卜杜拉·居尔是土耳其著名的政治人物，曾任土耳其总理、外交部长，2007~2014年就任土耳其第11任总统。

【编译：木合塔尔·木拉提】