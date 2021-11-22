哈萨克斯坦选送《穆哈哈利》等多部影片参加塔林电影节

哈通社/努尔苏丹/11月22日 –据沙肯·阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂消息，哈萨克斯坦影片《穆哈哈利》和《混蛋们》将参加第25届塔林电影节。

塔林黑夜电影节，或PÖFF（爱沙尼亚语：Pimedate Ööde Filmifestival），是自 1997 年以来在爱沙尼亚首都塔林举行的一年一度的欧洲A类电影节，也是北欧或波罗的海地区唯一一个获得FIAPF（国际电影制片人协会联合会）认证的电影节。

塔林黑夜电影节包含官方竞赛单元、处女作竞赛、青年作品竞赛等单元。同时还设有专门的电影市场。

据电影节组织方介绍，今年 PÖFF 的主要竞赛单元共包括 19 部电影，其中包括已经获奖的电影和许多电影的首映。哈萨克斯坦今年选送了《穆哈哈利》和《混蛋们》两部电影作品参加塔林电影节。

值得一提的是，本届电影节的主竞赛单元还包括哈萨克斯坦导演导演阿德勒汗·叶尔詹诺夫的电影《群体免疫》。 此外，电影节青年电影竞赛单元还包括另一名哈萨克斯坦导演法尔哈特·沙热珀夫的作品《18赫兹》。

根据早前报道，电影《穆哈哈利》于10月21日在全国各大院线同步上映。

【编译：木合塔尔·木拉提】