韩国全国疫情风险近一周升两级

哈通社/努尔苏丹/11月22日-- 据韩联社消息，据韩国中央防疫对策本部22日公布的近一周新冠疫情风险程度评估结果，全国疫情风险程度为«高»水平，首都圈和其他地区分别为«很高»和«中等»水平。

防疫部门经过防疫医疗小组委员会咨询，每周对疫情风险程度进行评估，从低到高依次为«很低»«低»«中»«高»«很高»。政府本月1日启动«分阶段恢复日常»的防疫模式后，每周疫情风险程度逐渐升高，近一周（11月14日至20日）首都圈和其他地区的疫情风险程度较前一周同期各上升两个级别。考虑到近期单日新增病例急剧增加，加上60岁以上确诊比例较高，当前新增病例增势恐将持续一段时间。

防疫部门根据应对能力、疫情形势、预防接种三个领域的17个指标评估风险程度，近一周大部分指标恶化。应对能力方面，全国危重症病床平均使用率为62.6%，首都圈病床使用率升至77%，其他地区也升至40.1%；疫情形势方面，近一周日均新增病例从前一周的2172例增至2733例，其中首都圈新增病例猛增27%创新高，危重症病例也持续呈增势；预防接种方面，60岁以上人群的加强针接种率较前一周略升至7.5%，但仍处于较低水平。

日常恢复支援委员会和防疫医疗小组委员会前一日召开会议时强调，考虑到各项防疫指标急剧恶化，急需加大对高风险设施的防控力度，制定有效缓解病床压力的方案。为此，防疫部门计划到26日前完成面向疗养设施和疗养医院等高风险设施的加强针接种工作。