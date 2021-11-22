议长尼格马图林举行一系列双边会晤

哈通社/努尔苏丹/11月22日—由哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）主持召开的以«首任总统·独立·议会»为主题的国际会议22日在努尔苏丹举行。

据了解，该活动致力于12月1日--哈萨克斯坦首任总统日。

阿塞拜疆、土耳其、乌兹别克斯坦、俄罗斯和斯洛伐克等国议会领导人，欧洲议会、突厥语国家议会大会（TurkPA）代表、马吉利斯和参议院议员、政府机构、国际和非政府组织及专家人员出席了此次会议。

马吉利斯议长努尔兰·尼格马图林在讲话中表示，今年是哈萨克斯坦独立30周年以及哈萨克斯坦议会成立25周年，今年，议会在立法层面支持首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提出的重要举措，并为所有改革提供了必要和高质量的立法。这项工作目前正在通过实施哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统指示的任务而继续在有效地进行当中。可以说，议会通过的每一份文件都已成为国家人民和经济、社会、政治和文化发展的立法基础。

活动框架内，议长尼格马图林与阿塞拜疆国民议会副议长阿迪勒•阿利耶夫、土耳其大国民议会副议长苏雷亚·比尔吉奇、乌兹别克斯坦最高会议立法院副议长奥季尔容·托季耶夫,以及俄罗斯国家杜马独联体事务委员会主席列昂尼德·卡拉什尼科夫等人举行了双边会晤。

在与阿迪勒•阿利耶夫会面时，双方就加强两国议会间合作问题进行了讨论。

在与土耳其大国民议会副议长举行会谈时，尼格马图林表示，他指出，哈萨克斯坦和土耳其在两国领导人相互理解和友谊的基础上取得了巨大成功，并指出，他将继续在突厥语国家议会大会框架内积极开展工作，进一步深化兄弟国家之间的联系，加强突厥世界的团结。

在与托季耶夫和卡拉什尼科夫会面时，议长指出，两国议员之间的定期会晤将推动立法经验的交流。

【编译：达娜】