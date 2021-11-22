哈萨克斯坦外长出席第十七届«中亚-欧盟»部长级会议

哈通社/努尔苏丹/11月22日—据外交部新闻处22日报道，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德出席第十七届«中亚-欧盟»部长级会议。

出席会议的包括土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦外交部负责人，以及由欧盟委员会副主席、欧盟外交和安全政策高级代表何塞普·博雷尔及欧盟国际伙伴关系专员尤塔•乌尔皮莱宁率领的欧盟代表团。

会议期间，各方就地区间和全球合作问题，包括克服疫情的负面影响、恢复相互贸易和投资、欧盟在该地区的优先项目以及阿富汗局势等进行了讨论。



哈萨克斯坦外长在在讲话中着重强调了科技创新的关键作用，并建议欧方在这些领域开展新的区域项目。

哈萨克斯坦的倡议得到了所有中亚国家代表的一致支持。

此外，与会代表还就扩大卫生、经济、人权、法治等领域合作，共同应对地区恐怖主义、极端主义和毒品走私威胁，加强边境管理与执法机构间合作等问题交换了意见，并重申了努力寻找阿富汗问题解决方案的共同利益。



会议期间还讨论了可持续发展领域的合作问题，包括合理利用跨境水资源、解决生态和气候变化等，并通过了联合公报。

会议框架内，特列吾别尔德与欧盟外交和安全政策高级代表博雷尔举行了双边会谈，就进一步发展哈萨克斯坦与欧盟的合作以及为托卡耶夫总统即将对布鲁塞尔进行正式访问的筹备工作等问题进行了详细讨论。

【编译：达娜】