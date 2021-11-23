哈萨克斯坦卫生部长就全国疫情形势进行介绍

哈通社/努尔苏丹/11月23日—又一批6.45万剂Comirnaty疫苗（生物科技-辉瑞疫苗）运抵哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔23日在政府会议上就新冠疫苗接种工作进行介绍。

据其介绍，全国已有870万人接种疫苗第一针，占接种人群的76%，790万人接种第二针，占接种人群的70%。此外，又一批6.45万剂Comirnaty疫苗（生物科技-辉瑞疫苗）运抵哈萨克斯坦。截至目前，全国共有35 012人接种了辉瑞疫苗，其中包括26 354名儿童和8 658名孕妇及哺乳期妇女。

此外，流感疫苗接种工作已接近尾声。目前全国约250万人接种了流感疫苗，占目标人群的99.3%。

据部长称，过去一个月，全国新冠病毒感染率下降2.4倍。当前的新冠病毒传播指数为0.93。

哈萨克斯坦目前有11个地区处于疫情«绿区»，4个地区处于«黄区»，2个地区处于«红区»。

«总的来说，过去一个月，全国新冠感染病例下降2.4倍，从上个月的每日新增1 866例降至773例，住院患者数量下降1.4倍，从8 750人降至6 281人，接受门诊治疗的患者数量下降1.8倍，从42 119人降至23 188人。全国医院感染科病床负荷率为30%，康复科病床负荷率为25%。»部长说。

【编译：达娜】