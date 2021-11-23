卫生部：目前未收到接种辉瑞疫苗者出现不良反应的报告

哈通社/努尔苏丹/11月23日 – 哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔23日在政府例行会议结束后接受记者采访时表示，目前国内接种辉瑞疫苗的人群中并未发现有不良反应。

«目前国内的疫情形势很稳定，我们期待情况能够不断得到改善。不过必须清楚的认识到，疫情仍然存在，病毒并没有离开。欧洲现在是什么情况，大家都看在眼里，当地许多地方已经重新开始实施封锁。俄罗斯的疫情也很复杂，所以我们有必要做好预防。当前我们最重要的工作，就是加快疫苗接种的进度。»阿列克谢·崔说。

部长指出，目前哈国的新冠疫苗接种工作开展的十分顺利，社会上正在逐步形成针对COVID-19病毒的群体免疫力。

部长还针对国内的辉瑞疫苗接种情况进行了介绍，他说：«对于想要自费接种辉瑞疫苗的人们，近期将会发布疫苗的市场价格。目前辉瑞疫苗的接种工作，正按照预定的计划有序开展当中。孕妇、哺乳期妇女和未成年儿童正在接种这款疫苗，截至目前没有出现有不良反应的报告。»

哈萨克斯坦卫生部与美国辉瑞公司达成了在2021年年底前供应400万剂辉瑞疫苗的协议，并于9月1日为该款疫苗颁发了为期8个月的临时注册证书。

从11月12日开始，哈国启动了辉瑞疫苗的接种工作，主要面向12岁以上青少年、孕妇（孕期16周至37周）、产后42天的哺乳期妇女提供接种。目前辉瑞疫苗是哈萨克斯坦境内唯一获准为未成年人和孕妇提供接种的2019冠状病毒疫苗。

除辉瑞疫苗以外，哈萨克斯坦当前还为公民提供五款用于预防2019冠状病毒的疫苗，分别是：俄罗斯卫星V、国产Qazvac、阿联酋产Hayat-Vax和中国 CoronoVac和Sinopharm疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】