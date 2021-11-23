哈国公众对新冠疫苗的接受度不断提高

哈通社/努尔苏丹/11月23日 – 在哈萨克斯坦，对新冠疫苗的反对声正在持续减少。

哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔23日在政府例行会议结束后接受媒体记者采访时表示，越来越多的哈萨克斯坦公民改变了观点，开始对新冠疫苗持接受态度。

«之前一段时间，曾有一部分人提出了'不应该强制接种新冠疫苗'的要求。对此我想说，哈萨克斯坦始终就没有任何人实施过强制性疫苗接种政策。要不要接种疫苗，选择权在于公民个人，没有人会强行要求其他人去接种。而目前开始的新一轮接种（加强针），针对的也是希望强化自身抵抗力的人群。对于未成年人接种疫苗的问题也是一样，取决于父母的意愿。»阿列克谢·崔说。

部长强调，卫生部门不会强迫人民接种疫苗，不过旨在推广疫苗接种的解释宣传工作仍将继续开展。

«对于疫苗的推广宣传工作当然是需要的。而且，很多志愿者也在积极的就此开展解释和宣传。作为国家机关，收集官方信息并提供给公民，针对性的开展解释工作等，是我们的责任所在。»阿列克谢·崔说。

部长还表示，他注意到最近一段时间以来，对疫苗接种持反对态度的人数正在持续减少。

«这说明了社会对疫苗的认可。目前哈国70%的目标群体都已经接种了新冠疫苗，很多此前对疫苗接种报以批评观点的人，也都接受了疫苗的接种。»他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】