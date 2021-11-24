首任总统望年轻人继承阿拉什先烈遗志

哈通社/努尔苏丹/11月24日 – 主题为《独立的一代人》的哈萨克斯坦共和国青年论坛24日在首都举行。

哈萨克斯坦共和国首任总统-民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫通过视频讲话方式致辞，并呼吁哈国青年铭记阿拉什先烈遗志。

首任总统在致辞中表示，在独立时代出生的青年，如今也与哈萨克斯坦共和国一样，步入了羽翼丰满、雄心壮志的30岁壮年生涯。

他指出，国家的未来将取决于这批独立的一代人。«你们这些充满活力与智慧的年轻人，将是让国旗飘扬、把握国家发展方向的人。»他说。

首任总统指出，哈萨克斯坦历史上致力于救国图强的阿拉什革命党人曾经坚信，科学与知识是引领国家走出迷雾与困境的关键，这一真理至今依然不曾改变。«不要偏离这条道路。»纳扎尔巴耶夫说。

首任总统还引用了阿拉什革命先烈的一句箴言：«我们应该成为富有、智慧和强大的国家，而要富有就必须劳作，要智慧就必须学习，要强大就必须使国民团结一致。»

纳扎尔巴耶夫在致辞中，希望哈萨克斯坦年轻人能够铭记先烈的教诲，在不断学习增长知识与技能的同时，坚持维护国家的和平与稳定，为实现哈萨克斯坦成为全球前30强国的目标奋斗。

«我始终对年轻人寄予厚望，永远不要忘记，主权是我们人民最珍视的价值。愿我们的主权永固、国家安全、人民永享幸福与和平！» 纳扎尔巴耶夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】