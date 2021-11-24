哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦举行联合军事演习

哈通社/努尔苏丹/11月24日 -- 哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦武装力量间代号为《伙伴协作2021（Hamkorlik-2021）》的联合军事演习正式启动。

据国防部消息，正在对乌兹别克斯坦进行正式访问的哈萨克斯坦国防部部长穆拉特·别克塔诺夫中将，与乌兹别克斯坦国防部部长巴霍迪尔·库尔巴诺夫中将一同，在特尔梅兹靶场观摩了演习。

根据演习方案，参加此次联合军事演习的哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦武装力量各作战部队，在进入演习区域后，联合执行战地侦察搜索、发现并破坏埋伏、消灭和摧毁均有高机动性的准军事目标等一系列任务。

《伙伴协作2021（Hamkorlik-2021）》联合军事演习旨在提高哈乌两国武装力量在解决执行各种训练和作战任务期间的合作水平，并进一步提升双方军事人员在区域局势升级情况下的相互沟通和协作能力。

另据国防军消息称，在此次访问期间，哈萨克斯坦国防部长与乌方同仁举行了正式会晤，双方就包括阿富汗局势在内的区域和全球安全挑战，进行了广泛的讨论。

此外，双方还讨论了哈乌两国在国防、军事教育和培训领域的合作热点。

【编译：木合塔尔·木拉提】