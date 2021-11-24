瑞典财长安德松被推选担任首相 成为首位女首相

哈通社/斯德哥尔/11月24日 —— 据联合早报网消息，瑞典议会周三（24日）推选财政部长安德松（Magdalena Andersson）为该国首位女首相。

法新社报道，安德松11月初接任社会民主党党魁，并在周二（23日）与左翼党达成了一项提高养老金的协议，以换取左翼党在24日议会投票中的支持。

按照瑞典选举制度，议会议长征求各政党领袖意见后，提名首相候选人，交付议会表决。只要反对票不超过半数，候选人即可当选首相并组阁。

现年54岁的安德松是一名资深的经济学家，曾就读于斯德哥尔摩经济学院，并在维也纳和美国哈佛大学进修。年轻的时候，她还是一名出色的游泳运动员。

安德松自从政以来一直担任要职，包括瑞典税务局副局长、财政部国务秘书、首相办公室规划主任和首相办公室政治顾问等职务。2014年10月起，她担任瑞典财政部长。

除此之外，她曾经是欧盟经济和金融事务理事会、亚洲基础设施投资银行、欧洲复兴开发银行、欧洲投资银行等理事会成员。2020年她还被选为国际货币与金融委员会（国际货币基金组织理事会的主要政策谘询委员会）主席，任期三年。