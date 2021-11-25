哈通社/努尔苏丹/11月25日 -- 哈萨克斯坦正积极打造跨境贸易枢纽网络。

哈萨克斯坦达姆研究中心主任埃萨乌托夫日前接受媒体采访时表示，根据《大众创业国家方案》，哈萨克斯坦计划建设5个跨境贸易中心，包括已经启动建设与乌兹别克斯坦边境的«中亚»国际经贸合作中心；对与俄罗斯、中国、吉尔吉斯斯坦和伊朗边境的贸易中心进行改造；在与吉尔吉斯斯坦边境的卡拉苏口岸基础上建立«阿拉套»贸易枢纽，使之成为自吉尔吉斯斯坦过境哈萨克斯坦并通往俄罗斯、欧洲和中国的最繁忙的货物过境点；在哈西部边境地区建立«欧亚»跨境贸易中心，打造具备优惠政策的工业园区，最大限度靠近俄罗斯这一欧亚经济联盟的最大市场；在北哈州建立«克孜勒扎尔»贸易枢纽；计划建立«里海枢纽»跨境贸易中心，推动环里海国家实现一体化。哈萨克斯坦将通过开展系统性工作，打造贸易枢纽网络，未来与各国建立的批发分拨中心系统进行整合，成为欧亚大陆贸易发展的核心。

埃萨乌托夫表示，哈萨克斯坦作为«大经济走廊»的一部分，有必要建立经贸合作中心。通过«中亚»跨境贸易中心，可以发运来自俄罗斯和西伯利亚地区的货物。其工作任务不仅是促进贸易往来，更注重提升经济合作水平。未来，这些贸易枢纽能够成为毗邻国家开展经济合作的«集结地»。贸易枢纽内部将建设零售、批发贸易设施，以及仓库、海关、认证等物流基础设施。随着贸易枢纽不断扩大，贸易规模将得到提升。未来还将在贸易枢纽内部建设商业中心，提供清关、银行、酒店等服务，并考虑建设工业园区和经济特区。

埃萨乌托夫透露，哈 中 霍尔果斯国际边境合作中心是在欧亚经济联盟成立前建立的，拥有独特的海关优惠政策。其他贸易枢纽不会复制霍尔果斯边合中心模式，而是在现行的海关和税收法律法规框架下运营，不会赋予其额外的优惠政策。哈萨克斯坦希望与邻国共同发展此类跨境贸易枢纽，发挥协同效应，加强经济合作，巩固哈萨克斯坦作为欧亚大陆重要过境贸易中心的地位，将贸易和过境运输潜力转化为经济合作动能，更加高效地融入全球产业链。

【编译：木合塔尔·木拉提】