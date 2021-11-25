哈萨克斯坦将向塔吉克斯坦提供无偿军事援助

哈通社/努尔苏丹/11月25日 – 参议院批准两份哈塔两国间军事援助协议。

哈萨克斯坦参议院25日批准通过《哈萨克斯坦共和国政府与塔吉克斯坦共和国政府间关于提供无偿军事装备援助协议》。

哈塔无偿军事援助协议于2021年4月17日在努尔苏丹市签署。

国防部副部长鲁斯兰·什佩克巴耶夫在参议院就协议内容进行介绍时指出，协议旨在向塔吉克斯坦一次性交付军事资产，即武器弹药。

根据协议，哈萨克斯坦将确保将相关的军事资产通过铁路运送至塔吉克斯坦，并承担运输费用。协议同时规定，塔吉克斯坦方面不得将自哈萨克斯坦获得的军事援助以任何形式转交给第三方。

国防部副部长同时强调，向塔吉克斯坦方面提供军事装备援助不会对哈萨克斯坦的国防力量造成影响。

参议院今天还审议通过了《哈萨克斯坦共和国政府与塔吉克斯坦共和国政府间为保障塔吉克-阿富汗边境地区安全而提供军事技术装备援助协议》。

该协议于2021年7月12日在努尔苏丹市签署。

鲁斯兰·什佩克巴耶夫表示，这份协议规定，塔吉克斯坦方面只能将自哈萨克斯坦获得的军事援助用于保护塔吉克-阿富汗边境地区的安全用途，并且不得将这些军事资产移交给第三方使用。

【编译：木合塔尔·木拉提】