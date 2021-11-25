哈通社/努尔苏丹/11月25日--据俄罗斯通讯社24日报道，加马列亚流行病学与微生物学国家研究中心副主任丹尼斯·洛古诺夫表示，俄罗斯已注册青少年用新冠疫苗。

他在一次简报中说：«‘卫星’疫苗今天已经获得在儿童群体中使用授权，疫苗已获注册。»

早前，俄罗斯副总理戈利科娃表示，11月24日，俄卫生部将批准12至17岁人群用新冠疫苗注册申请。

戈利科娃在普京总统主持召开的会议上说： «俄卫生部今天将批准加马列亚中心递交的12至17岁人群用Gam-COVID-Vac-M新冠疫苗注册申请。»

10月27日加马列亚国家流行病学和微生物研究中心主任亚历山大∙金茨堡对卫星通讯社称，一种儿童冠状病毒感染疫苗有望很快注册，目前专家正在对药物进行药理学鉴定。

此前俄罗斯卫生部从加马列亚国家流行病学和微生物学研究中心收到了用于注册预防青少年新冠病毒疫苗Gam-COVID-Vac-M的一揽子文件。卫生部长助理阿列克谢∙库兹涅佐夫此前曾对卫星通讯社称，一旦疫苗注册，青少年接种疫苗将是自愿的，将在父母或法律代表同意条件下为其接种疫苗。