哈萨克斯坦非现金支付业务量快速增长

哈通社/努尔苏丹/11月26日 -- 据哈萨克斯坦金融业协会发布消息，2021年1-9月，哈萨克斯坦全国通过银行卡办理的非现金支付业务金额达49.6万亿坚戈，较2020年同期（22.3万亿坚戈）增长1.2倍。

消息称，尽管有迹象表明哈非现金支付市场已趋于饱和，但通过银行卡办理的非现金支付业务量仍在不断刷新纪录。哈全国半数地区的非现金支付占比超过70%，使用POS终端的支付金额占消费品零售总额的91%。大多数非现金支付通过网银或手机银行完成，占比83%，金额达到41.1 万亿坚戈。

非现金支付业务量增长的同时，现金提取及流通业务量也在增长。1-9月，哈全国现金提取量达15万亿坚戈，增长25.2%。现金提取业务量增长的主要原因是影子经济占比较高（哈全国个体经营者约200万人，占劳动人口23%）、通胀加剧，以及部分居民对现金存在信赖。1-9月，哈全国现金流通量达3万亿坚戈，同比增长6.2%，现金在货币基数中的占比从上年同期的11.6%降至10.3%，反映出市场正在加快向非现金支付转型。

此外，哈萨克斯坦流通中的信用卡数量也有所增长。截至2021年10月初，哈全国流通卡数量达1360万张，同比增长53%。

【编译：木合塔尔·木拉提】