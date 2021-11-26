南非发现冠状病毒新型变种

哈通社/努尔苏丹/11月26日 -- 据英国媒体报道，卫生部门在南非发现了冠状病毒的一种新型变种。

英国卫生安全局(UK Health Security Agency)称，该变种病毒被称作B.1.1.529--有一个刺突蛋白(spike protein)，与新冠疫苗所基于的原始冠状病毒中的蛋白有很大不同。

据报道，该变种病毒从一名36岁男性病例体内测出。该病例10月23日离开香港前往南非，曾于10月22日在香港进行检测，结果呈阴性。他乘搭航班QR818于11月11日返抵香港，抵港时于机场检测结果呈阴性。他于指定检疫酒店进行检疫期间的样本结果呈阳性，并带有变异病毒株。

英国卫生安全局官员将这一变种称为«迄今为止最糟糕的变种»，其突变数量是目前占主导地位的Delta变种的两倍。

英国宣布从周五起暂时禁止来自南非、纳米比亚、莱索托、博茨瓦纳(波札那)、津巴布韦(辛巴威)、斯威士兰(史瓦帝尼)的航班，从这些地区回国的英国旅客必须接受隔离。

南非科学家周四早些时候表示，他们已经检测到少量的新冠病毒新变种，并正在努力评估其潜在影响。

据路透社报道显示，在博茨瓦纳和香港也发现了该病毒变种。

世卫组织将于26日举行紧急会议，对新变种展开进一步评估。