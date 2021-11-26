西哈州大力支持创业和投资项目发展

哈通社/乌拉尔/11月26日 – 西哈州今年共落实了8个投资项目，总金额达到了4640亿坚戈。

西哈州创业与产业创新发展管理部门负责人朱马格尔德·巴特尔尼亚佐夫在区域发展情况发布会上介绍称，在相关项目落实基础上，西哈州今年新增了1515个长期工作岗位。

据其介绍，KPO公司在卡拉恰甘纳克油田生产基地的天然气生产项目投资达到了4456亿坚戈，创造工作岗位1100个；

World Green Company公司拜巴依铁列克县用于种植西红柿和黄瓜的温室综合体项目投资达140亿坚戈，创造工作岗位160个；

Kvant公司在乌拉尔市投资20亿坚戈建设了一个家具生产厂，创造岗位100个；

UralskTradeCompany公司投资10亿坚戈的奶制品工厂创造工作岗位50个。

总的来说，今年西哈州计划实现总投资6850亿坚戈的15个项目。

朱马格尔德·巴特尔尼亚佐夫表示，年初以来，西哈州投资促进、改善投资环境和出口促进委员会召开了4次会议，计划为总投资5348亿坚戈的17个项目提供支持。

在这些项目的实施过程中，计划创造 3390 多个长期工作岗位。

此外，«西哈州从去年开始启动了«为创业服务的政府»项目，为50多种创业活动提供公共服务支持。迄今为止，已为约400家企业提供了70余次咨询和500余项服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】