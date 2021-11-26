韩国新冠重症病例创新高

哈通社/努尔苏丹/11月26日--韩国疾病管理厅26日通报，全国现存新冠重症监护病例增至617例，为疫情去年年初在韩暴发以来新高。

疾病管理厅通报，过去24小时新增新冠确诊病例3901例，新增死亡病例39例。现存重症病例617例，比24日通报的原最高纪录多5例。

据韩联社报道，新增病例和重症病例激增，引发新冠病床可能告急的担忧，尤其是人口占全国半数的首都圈。

«我们启动‘分阶段恢复日常生活’才4周，就面临抗疫以来最大挑战。»保健福祉部长官权德喆说，由于新冠病毒在老年人群体中迅速传播、重症病例和死亡病例急剧增加，«医院重症监护病床承载能力已经逼近极限»。

截至24日下午，首都圈新冠重症患者病床使用率达83.9%。韩国24日通报新增确诊病例4116例，首次超过4000例，创疫情暴发以来单日新增病例最高纪录。

韩国本月1日开始分三阶段逐步解除防疫限制、恢复日常生活。第一阶段为期6周，包括4周执行期和两周评估期。

韩国计划12月中旬进入«解封»第二阶段，进一步放宽防疫措施。但卫生部门警告，如果疫情按目前趋势发展，将无法按期实施计划。

权德喆说，韩国政府定于29日宣布收紧防疫措施。